Произведенные в Дубне пробирки помогли выполнить 50 миллионов анализов крови

Компания «Эйлитон» произвела в Дубне и поставила в медицинские центры России уже свыше 50 миллионов пробирок для анализов крови. При необходимости она сможет нарастить свои мощности.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, на складе предприятия есть все востребованные типы пробирок.

«Эйлитон» — резидент особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. В ОЭЗ созданы все условия для комфортного и эффективного запуска производственных площадок.

Только в Подмосковье, например, уже более 100 учреждений используют продукцию компании „Эйлитон“, и важно, чтобы они смогли получить необходимые изделия вовремя Екатерина Зиновьева.

«Эйлитон» выпускает не только пробирки для анализов крови, но и двусторонние иглы, держатели для систем взятия крови, а также другую продукцию.

Это первый и один из крупнейших в России производителей, которые делают вакуумные пробирки для взятия крови.

Кроме того, ранее в Дубне запустили производство тестов по выявлению штамма «омикрон».