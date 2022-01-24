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    24 января 2022, 18:35

    Произведенные в Дубне пробирки помогли выполнить 50 миллионов анализов крови

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Компания «Эйлитон» произвела в Дубне и поставила в медицинские центры России уже свыше 50 миллионов пробирок для анализов крови. При необходимости она сможет нарастить свои мощности.

    Произведенные в Дубне пробирки помогли выполнить 50 миллионов анализов крови | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, на складе предприятия есть все востребованные типы пробирок.

    «Эйлитон» — резидент особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. В ОЭЗ созданы все условия для комфортного и эффективного запуска производственных площадок.

    Только в Подмосковье, например, уже более 100 учреждений используют продукцию компании „Эйлитон“, и важно, чтобы они смогли получить необходимые изделия вовремя

    Екатерина Зиновьева.

    «Эйлитон» выпускает не только пробирки для анализов крови, но и двусторонние иглы, держатели для систем взятия крови, а также другую продукцию.

    Это первый и один из крупнейших в России производителей, которые делают вакуумные пробирки для взятия крови.

    Кроме того, ранее в Дубне запустили производство тестов по выявлению штамма «омикрон».