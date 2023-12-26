Подмосковье 26 декабря 2023, 10:27 Произведения из балета «Щелкунчик» исполнят на органе и волынке в Подольске Культурно-просветительский центр "Дубровицы"

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Органный концерт для детей под названием «Сказка о твердом орехе с волынкой, флейтой, кларнетом, саксофоном и органом» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы» 5 января. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучит музыка из балета Чайковского «Щелкунчик». Жемчужиной концерта станет уникальный орган, изготовленный в Германии по французской технологии XIX века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

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Билеты можно приобрести на сайте или в кассе культурно-просветительского центра «Дубровицы». Посетить мероприятие можно и по «Пушкинской карте». Начало в 15:00.

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