Произведения Бетховена и Моцарта прозвучат на концертах в музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

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Viber Произведения Бетховена и Моцарта прозвучат на концертах в музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье

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Жителей Подмосковья приглашают на интересный концерт, который пройдет в усадьбе Вяземы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. 24 сентября там откроется 31-й концертный сезон под названием «Музыкальные вечера в русской усадьбе».

В самом начале сезона выступит народная артистка РФ, профессор Московской государственной консерватории Татьяна Рубина, которая будет играть на фортепиано. Она представит новую программу под названием «Вершины фортепианной классики». На концерте прозвучат произведения Бетховена и Моцарта.

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Концерт состоится в Большом зале Восточного флигеля. У посетителей появится возможность познакомиться с размещенной там выставкой «Россия в мундире». На нем представлены мундиры и наградные часы нескольких веков. Так или иначе все эти экспонаты связаны с воинскими частями Русской императорской армии, где служили многие отечественные поэты и писатели.

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