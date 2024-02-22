Подмосковье 22 февраля 2024, 13:07 Проходящие лечение в Солнечногорске бойцы СВО получили подарки ко Дню защитника Отечества Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Военнослужащих специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в Тимоновском госпитале в Солнечногорске, поздравили с Днем защитника Отечества. Бойцам передали фрукты, сладкие подарки, а также талисманы и открытки ручной работы от подопечных московского семейного центра.

Военнослужащих в госпитале навестили заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова и депутат Алексей Панкратов. Также бойцов поздравили творческие коллективы округа и ветераны.

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«Поддерживать наших защитников и дарить им праздничное настроение — то малое, что мы можем сделать для них. Выражаем благодарность нашим воинам, которые борются за мир и безопасность нашей страны. Победа будет достигнута благодаря их мужеству и самоотверженности», — отметила Марина Маннапова.

Напомним, в многопрофильном лечебно-профилактическом учреждении Министерства обороны Российской Федерации в микрорайоне Тимоново оказывают медицинскую помощь военнослужащим специальной военной операции, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, а также членам их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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