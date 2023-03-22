Подмосковье 22 марта 2023, 17:29 Прогулочные дорожки и лыжероллерная трасса появятся в Опалиховском лесопарке в Красногорске в 2024 году

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Благоустройство Опалиховского лесопарка в Красногорске начнется уже летом этого года. Работы проведут по губернаторской программе «Парки в лесу». Обустройство территории завершится в 2024 году.

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«Активное участие при разработке концепции принимали местные жители. Согласно их пожеланиям создадим здесь базовую инфраструктуру, установим уличную мебель для комфортного отдыха и сформируем площадки для активного отдыха», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Общая площадь лесопарка — 111 гектаров. Во время благоустройства территорию очистят от валежника, сухостоя и больных деревьев. Также появятся освещенные прогулочные дорожки и лыжероллерная трасса.

В лесопарке появится и спортивный кластер с теннисным кортом, баскетбольной и воркаут-площадкой. Кроме того, планируется благоустройство территории у родника с устройством настилов возле воды и переходных настилов через речку Банька.

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