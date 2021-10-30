Прогулочную зону со скейт-парком и детской площадкой откроют во Фрязине

Улица Комсомольская в центре городского округа Фрязино в скором времени станет местом притяжения местных жителей. Сейчас там идет благоустройство и организация пешеходной зоны для отдыха. Площадку разделят на несколько зон, где организуют детскую площадку и скейт-парк.

Сейчас рабочие укладывают плитку, а после займутся озеленением. Исполнительный директор компании ООО «ФСК Монолит» Александр Меньшов отметил, что оборудование для обещанного скейт-парка уже установили.

«Осталось высадить зеленые насаждения. Установить опоры освещения, порядка 42 штук, завершить работы по благоустройству прилегающей территории. Уложить плитку, бордюрные камни и игровой комплекс на детской площадке», — рассказал он.

Все работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Место для будущей пешеходной зон жители округа выбрали голосованием.

Основную территорию разобьют на несколько зон. Одна из них — для самых маленьких, с современной детской площадкой. Другая — для подростков и молодежи со скейт-парком. Еще на обустроенной площадке установят лавочки и беседки с навесами для отдыхающих.

Это только первая часть полномасштабного проекта, который превратит Площадь Победы и еще несколько улиц в центральной части города в единое пространство. Для городского округа это очень важно, в этом году ему исполняется 70 лет.

«Совместно с министерством благоустройства МО был изготовлен проект, который прошел государственную экспертизу. А дальше мы вошли в программу „Жилье и городская среда“, на этот год, благодаря поддержке губернатора. В начале года нас в этой программе не было», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

На проект благоустройства деньги выделили из областного бюджета. Первый этап благоустройства завершат к 15 ноября.