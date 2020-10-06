Прогулки в лесах Подмосковья ограничили до 12 октября из-за пожарной опасности
Жителей и гостей Московской области призвали воздержаться от посещения лесов — доступ в них ограничили.
Гидрометцентр России предупредил об установлении высокого IV класса пожарной опасности. Служба «Мособллес» усилила в лесах патрулирование.
Сотрудники «Центрлесхоза» каждый день дежурят с 8:00 до 21:00. Они создали и систему контрольно-пропускных пунктов. Об этом рассказала председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
Все наши средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние готовности к тушению пожаров. Организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорогЕлена Казимир.
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет пять тысяч рублей.
Задать волнующие на фоне ограничений вопросы жители смогут диспетчерам по номерам:
• 8 (800) 100-94-00;
• 8 (915) 355-17-89;
• 8 (916) 376-18-83;
• 8 (915) 245-89-66.
Кроме того, обращения и вопросы примут по электронной почте clh.rds@mail.ru.