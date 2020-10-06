Прогулки в лесах Подмосковья ограничили до 12 октября из-за пожарной опасности

Въезд автомобилей в подмосковные леса и пребывание там людей ограничили с 6 по 12 октября. Это сделали из-за прогноза Гидрометцентра, который предупреждает о высокой пожарной опасности в ближайшие пять дней.

Жителей и гостей Московской области призвали воздержаться от посещения лесов — доступ в них ограничили.

Гидрометцентр России предупредил об установлении высокого IV класса пожарной опасности. Служба «Мособллес» усилила в лесах патрулирование.

Сотрудники «Центрлесхоза» каждый день дежурят с 8:00 до 21:00. Они создали и систему контрольно-пропускных пунктов. Об этом рассказала председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Все наши средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние готовности к тушению пожаров. Организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог Елена Казимир.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет пять тысяч рублей.

Задать волнующие на фоне ограничений вопросы жители смогут диспетчерам по номерам:

• 8 (800) 100-94-00;

• 8 (915) 355-17-89;

• 8 (916) 376-18-83;

• 8 (915) 245-89-66.

Кроме того, обращения и вопросы примут по электронной почте clh.rds@mail.ru.