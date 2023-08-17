Подмосковье 17 августа 2023, 09:14 Программы к 90-летию запуска первой в СССР ракеты на гибридном топливе пройдут в Нахабине Главное управление региональной безопасности Московской области

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Памятный день установлен в Подмосковье 17 августа. В 1933 году под руководством Сергея Королева и Михаила Клавдиевича с полигона в Нахабине была успешно запущена первая в СССР ракета на гибридном топливе под названием «ГИРД-09».

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области, полет длился 13 секунд, ракета достигла высоты почти 500 метров. Это событие послужило началом создания боевой ракетной техники и Ракетных войск стратегического назначения.

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Этот день установили в качестве памятной даты в Подмосковье. В честь этого в Нахабине пройдет цикл праздничных мероприятий.

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