17 августа 2023, 09:14
Программы к 90-летию запуска первой в СССР ракеты на гибридном топливе пройдут в Нахабине
Памятный день установлен в Подмосковье 17 августа. В 1933 году под руководством Сергея Королева и Михаила Клавдиевича с полигона в Нахабине была успешно запущена первая в СССР ракета на гибридном топливе под названием «ГИРД-09».
Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области, полет длился 13 секунд, ракета достигла высоты почти 500 метров. Это событие послужило началом создания боевой ракетной техники и Ракетных войск стратегического назначения.
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Этот день установили в качестве памятной даты в Подмосковье. В честь этого в Нахабине пройдет цикл праздничных мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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