Подмосковье 10 ноября 2022, 15:33 Программу социальной газификации в Подмосковье выполнили на 85%

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Работы по президентской программе догазификации заканчиваются в Подмосковье. Генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщил, что годовой план выполнен на 85%.

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Очередной брифинг по вопросам социальной газификации провели в Раменском. Именно здесь летом 2021 года стартовала президентская программа, куда вошли 176 сел и деревень округа. Сегодня в Раменском газ получили жители 131 населенного пункта, план по муниципалитету выполнен на 74%.

По словам Игоря Баранова, темпы догазификации в Подмосковье остаются высокими. Программа в регионе выполнена на 85%, газ уже получили 136 тысяч жителей. Оставшиеся села и деревни отработают до конца года.

Осенью стало известно, что регионы получат допсредства для предоставления жителям субсидии на покупку газового оборудования в рамках социальной газификации. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 1500 семей смогут воспользоваться льготами при подключении дома к газу.