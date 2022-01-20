Программу «Социальной газификации» в 2021 году выполнили в Подмосковье на 100%

Работу по президентской программе «Социальная газификация» в 2021 году удалось полностью выполнить в Подмосковье. Об этом сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Программа прошлого года выполнена на 100%: построено около 700 километров газопровода, газифицировано 1113 населенных пунктов. В этом году мы продолжаем реализацию президентского проекта, на сегодняшний день с начала года уже догазифицировано 13 населенных пунктов региона», — заявил Баранов.

В рамках программы жителям области бесплатно подводят трубу до границ участка. Для газификации дом должен быть официально зарегистрирован. Также в населенном пункте должен быть магистральный газопровод.

Всего в Подмосковье работают восемь офисов, в которых можно заключить договор о газификации. В отдаленные населенные пункты выезжают 12 мобильных офисов. Жителям предлагают несколько пакетов комплексного подключения домовладений к газопроводу. Они отличаются по стоимости и набору необходимого оборудования.

«У нас несколько программ газификации. Помимо основной — президентской, есть программа, разработанная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева со сроком реализации до 2030 года. В нее попадает еще 100 тысяч жителей малых населенных пунктов Подмосковья», — напомнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2022 году по президентскому проекту догазифицируют 1737 населенных пунктов Подмосковья. Теплее и уютнее станет в домах 250 тысяч местных жителей.