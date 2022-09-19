Программу проживания инвалидов с соцработниками расширили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Программу проживания инвалидов с соцработниками расширили в Подмосковье

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В Подмосковье организовано множество программ, которые призваны помогать инвалидам. Например, распространяется программа по сопровождаемому проживанию на территории Московской области. Так, в Егорьевске уже открыли две квартиры на десять человек.

«И теперь мы запустили еще одну квартиру на четырех человек. Данный проект позволяет инвалидам жить полноценно, в своем, решать разные бытовые вопросы, работать, поддерживать друг друга. При этом они всегда могут обратиться к нашим специалистам за поддержкой или консультацией», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Как добавили в Министерстве социального развития Подмосковья, перед заселением в такие квартиры все подопечные Добрых домов сначала проходят специальное обучение, с ними отдельно работают психологи.

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«В квартирах предусмотрены все удобства создан уют. В шаговой доступности расположены магазины, спортивный зал, спортплощадки, бассейн, остановки общественного транспорта», — дополнили в Министерстве социального развития.

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