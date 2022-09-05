Подмосковье 05 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Прием заявок на бесплатную программу поддержки молодых стартапов начался в Дубне Фото: unsplash

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Открыт набор участников программы «Навигатор инноватора. Дубна», которая пройдет с 26 по 29 октября для студентов, аспирантов, молодых ученых, инженеров и начинающих предпринимателей. Занятия и тренинги проведут на площадке конгресс-центра особой экономической зоны «Дубна».

«Навигатор инноватора» — это программа для молодых стартапов и будущих лидеров научно-технологических проектов. Она поможет ускорить реализацию идей участников и поможет начать зарабатывать на инновациях.

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Программа проводится при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. С 20 по 25 октября отобранные участники начнут работу онлайн, а основная часть программы пройдет в очном формате с 26 по 29 октября и завершится днем презентаций, на котором команды представят свои проекты экспертному жюри из представителей науки, бизнеса и институтов развития.

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Набор на программу открыт на сайте Открытого университета «Сколково» и продлится до 17 октября. Кандидаты могут подать заявку как в составе проектной команды, так и самостоятельно. Участие бесплатное.

«Программа „Навигатор инноватора“ — прекрасная возможность для реализации своих проектов. Она позволит получить рекомендации экспертов, которые помогут составить план развития продукта, расскажут о бизнес-инструментах и многом другом. Уверены, что программа станет важным шагом как для молодых ученых и инженеров, так и для начинающих предпринимателей Подмосковья, создающих инновационные технологические проекты», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа на 65% состоит из практической работы в командах. Это позволит участникам качественно проработать свои проекты, найти единомышленников и нужных специалистов. Все дни участников будут сопровождать наставники — представители сферы бизнеса и образования.

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