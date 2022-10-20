Программу льготного получения земли «Подмосковные 10 гектаров» расширят | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 13:49 Программу льготного получения земли «Подмосковные 10 гектаров» расширят

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Мособлдума приняла закон о расширении программы «Подмосковные 10 гектаров». Участки будут доступны предпринимателям в 26 округах региона, рассказал председатель ведомства Игорь Брынцалов.

Заявки на землю подали 16 фермеров, 13 из них уже заключили договоры безвозмездного пользования. Общая площадь превысила 700 гектаров. Как отметил Игорь Брынцалов, это стало причиной расширения программы.

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«Уже выделено 13 земельных участков на общую площадь 566 гектаров. Теперь землю на льготных условиях фермеры могут получить в 26 муниципальных образованиях региона», — рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Узнать подробнее о программе можно на сайте Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.