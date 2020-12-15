Программу по утилизации строительного мусора запустят в Подмосковье в 2021 году

Ликвидировать несанкционированные свалки строительного мусора в лесах и около дорог Московской области поможет новая программа, которую запустят в регионе в первом квартале 2021 года. Об этом на закрытии полигона «Ядрово» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что жители часто жалуются на злоумышленников, которые свозят в леса или выбрасывают около дорог отходы строительства. За организаторами таких свалок охотятся и экологи и правоохранители. Новая программа позволит решить этот вопрос раз и навсегда.

«С первого квартала [2021 года] в Московской области мы начинаем большую, комплексную программу — по аналогии с твердыми коммунальными отходами — по строительному мусору. У нас по образу и подобию будет создана система, которая приведет в порядок и выделит места для складирования, утилизации», — заявил Андрей Воробьев.

Он пояснил, что каждая машина получит свою метку, по которой можно отслеживать, чтобы строительный мусор привозили только в специально установленные места захоронения.

Губернатор Подмосковья отметил, что все необходимые документы уже готовы. Реализация программы начнется в следующем году.

С начала года в Московской области в ходе совместных рейдов экологов и правоохранителей и при помощи фотоловушек ликвидировали 750 незаконных свалок строительного мусора и задержали 147 машин, которые привозили туда отходы строительства. Организаторы подобных завалов использовали территории лесных массивов, заброшенные объекты или просто вываливали свой груз на обочине.

Мусорный полигон «Ядрово» закрыли 15 декабря в Московской области. Он проработал почти 40 лет. Весь мусор, который раньше сваливали на него теперь отправится на комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе. Следующим этапом станет рекультивация полигона.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, этот процесс провели уже на 10 свалках и сейчас идет на семи. По 15 полигонам, в том числе по «Ядрово», пока идет проектирование.