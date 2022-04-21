Программу по очистке прудов и озер обсудили в Мособлдуме

Эффективность подмосковной программы «100 прудов и озер», а также тему контроля за чистотой атмосферного воздуха обсудили на 22-м заседании Мособлдумы.

Эти темы предложил обсудить депутат Сергей Маликов. В ходе «Правительственного часа» депутат задал насущные вопросы по экологической повестке одному из докладчиков — министру экологии и природопользования Подмосковья Тихону Фирсову.

«С момента запуска в 2021 году программа „100 прудов и озер“ показала свою эффективность: очищено более 40 прудов, более 24 километров рек — Клязьмы, Воймеги, Гуслицы. Жители видят результаты и задаются вопросом, как поучаствовать в ней, как очистить свой водоем. Необходимо доносить эту информацию до наших граждан. Более того, необходимо и дальше проводить реабилитацию рек и других водных объектов, развивать водный туризм в нашем Подмосковье», — отметил Сергей Маликов.

Еще одним вопросом стал контроль за чистотой подмосковного воздуха.

«Чистота воздуха — одна из наиболее волнующих нас тем. Мы видим, что в Московской области расширяется система экомониторинга, увеличивается количество как автономных датчиков контроля качества воздуха, так и стационарных постов. Важно понимать, что все эти действия эффективны», — подчеркнул депутат.

По словам министра Фирсова, в Подмосковье за последние два года было установлено 210 постов экомониторинга, а за 2021 год было выписано порядка 200 протоколов об административных правонарушениях. Фирсов заявил, что штрафы не должны становиться целью работы с правонарушителями. Они должны быть средством к убеждению предприятий-нарушителей и подтолкнуть их к экологической, «зеленой» модернизации производств.

«Доклад Тихона Михайловича показал его глубокое понимание экологической проблематики, а также наличие постоянного контакта Минэкологии с нашими жителями. Главное, правительство региона осознает всю важность чистоты нашего воздуха и воды», — сказал Сергей Маликов.