Подмосковье 14 сентября 2023, 12:53 Программу по комплексному благоустройству дворов в Дмитрове завершили на 90% Пресс-служба администрации Дмитровского округа

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В Дмитрове продолжается реализация программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. На сегодняшний день работы завершили в 19 зонах округа, уровень готовности оценили на 90%.

«Благоустройство — один из самых актуальных запросов у жителей Дмитровского округа. В 2022 году мы комплексно благоустроили 25 дворов округа, причем 12 из них жители определили сами голосованием на портале „Добродел“. В этом году приведем в порядок 20 дворов», — отметил глава городского округа Илья Поночевный.

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Так, в поселке Икша на Инженерной улице и в Яхроме на улице Бусалова оборудовали новые детские площадки. А в микрорайоне Аверьянова и у дома № 21 квартала Маркова заменили асфальтовое покрытие и увеличили число парковочных мест.

Пресс-служба администрации Дмитровского округа Пресс-служба администрации Дмитровского округа Пресс-служба администрации Дмитровского округа Пресс-служба администрации Дмитровского округа Пресс-служба администрации Дмитровского округа

Голосование за включение дворов в программу комплексного благоустройства проходило на портале «Добродел», где в 2022 году применили новую методику формирования списка адресов для включения в проект: дата постройки детской игровой площадки или ее отсутствие, необходимость приведения в соответствие с проживающими маломобильными гражданами, а также состояние линий наружного освещения. С полным перечнем зон можно ознакомиться на сайте администрации Дмитровского округа.

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