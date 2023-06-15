Подмосковье 15 июня 2023, 11:22 Воробьев и «Мираторг» договорились запустить программу оценки племенной ценности скота в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник заключили соглашение о запуске новой программы геномной селекции молочного скота в регионе. Договор подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

«Современное животноводство — это прежде всего качественный племенной материал. Наши ученые большое внимание уделяют селекционной работе — это важно в том числе и в реализации стратегических задач по импортозамещению», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

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Поголовье молочного скота в Подмосковье составляет более 94 тысяч голов, из которых более 43 тысяч — племенные животные. Новый проект геномной селекции, который планируется реализовать в течение пяти лет, даст возможность достойно конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции.

Система позволит определить и унифицировать методы измерения и расчета племенной ценности по важнейшим признакам, разработать общие подходы при отборе животных для популяции и генотипировать не менее 10 тысяч голов в год.

Центр геномной селекции АПХ «Мираторг» в Домодедове проводит до 400 тысяч исследований ДНК животных в год и входит в топ-10 мировых генетических аграрных лабораторий по производительности. Он занимается созданием отечественного геномного индекса племенной ценности, чтобы повышать эффективность работы животноводов, снижать себестоимость производства при улучшении качества мяса и молока.

«Используя передовой опыт нашей компании в области геномной селекции, лаборатория предоставит хозяйствам Московской области высокоточный анализ потенциала животных и подготовит расчет регионального селекционного индекса. В перспективе такая работа позволит создать российскую базу данных, а также замещать импорт и развивать экспортный потенциал племенного КРС», — сказал президент компании «Мираторг» Виктор Линник.