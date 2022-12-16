Подмосковье 16 декабря 2022, 08:20 Программу новогодних мероприятий подготовили в Химках

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Программу праздничных мероприятий в Химках озвучили на общегородском совещании. Более 200 спектаклей, елок, выставок и прочих представлений планируется организовать в декабре и в новогодние выходные.

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что в этом году отказались от шумных новогодних гуляний, но по просьбе жителей сохранили традицию ледовых спектаклей и детских елок.

Мы проведем несколько благотворительных акций. Особое внимание — семьям мобилизованных, а также детям из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, среди которых есть и сироты. В наших силах исполнить желания ребят Дмитрий Волошин.

Музейно-выставочный комплекс «Артишок» 21 и 24 декабря представит зрителями новогодний спектакль «Сказка королевы настроений».

Поучаствовать в традиционной благотворительной акции «Елка желаний!» и новогоднем концерте в доме культуры «Родина» можно будет 26 декабря.

Кроме того, с 1 декабря по 8 января во всех парках Химок ожидаются программы выходного дня с мастер-классами, анимационными представлениями и диджей-сетами на Театральном катке. В парке Дубки будет работать резиденция и почта Деда Мороза.

Ледовая программа с участием звезд фигурного катания пройдет 1 января в сквере Юбилейный. Команда олимпийской чемпионки Татьяны Навки покажет спектакль «Царевна Лягушка», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Вход на представление будет свободный.

Площадки для катания на коньках будут торжественно открыты во всех микрорайонах. Адреса и даты проведения мероприятий можно найти на сайте администрации городского округа Химки.

С началом нового года к Химкам будут присоединены некоторые территории Солнечногорского городского округа. В период праздников для жителей Лунево и Кутузовского также пройдут спектакли, елки и представления, в том числе для малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, а также для семей мобилизованных под названием «Вместе встретим Новый год!»

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