16 декабря 2022, 08:20
Программу новогодних мероприятий подготовили в Химках
Программу праздничных мероприятий в Химках озвучили на общегородском совещании. Более 200 спектаклей, елок, выставок и прочих представлений планируется организовать в декабре и в новогодние выходные.
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что в этом году отказались от шумных новогодних гуляний, но по просьбе жителей сохранили традицию ледовых спектаклей и детских елок.
Мы проведем несколько благотворительных акций. Особое внимание — семьям мобилизованных, а также детям из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, среди которых есть и сироты. В наших силах исполнить желания ребят
Дмитрий Волошин.
Музейно-выставочный комплекс «Артишок» 21 и 24 декабря представит зрителями новогодний спектакль «Сказка королевы настроений».
Поучаствовать в традиционной благотворительной акции «Елка желаний!» и новогоднем концерте в доме культуры «Родина» можно будет 26 декабря.
Кроме того, с 1 декабря по 8 января во всех парках Химок ожидаются программы выходного дня с мастер-классами, анимационными представлениями и диджей-сетами на Театральном катке. В парке Дубки будет работать резиденция и почта Деда Мороза.
Ледовая программа с участием звезд фигурного катания пройдет 1 января в сквере Юбилейный. Команда олимпийской чемпионки Татьяны Навки покажет спектакль «Царевна Лягушка», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Вход на представление будет свободный.
Площадки для катания на коньках будут торжественно открыты во всех микрорайонах. Адреса и даты проведения мероприятий можно найти на сайте администрации городского округа Химки.
С началом нового года к Химкам будут присоединены некоторые территории Солнечногорского городского округа. В период праздников для жителей Лунево и Кутузовского также пройдут спектакли, елки и представления, в том числе для малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, а также для семей мобилизованных под названием «Вместе встретим Новый год!»
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