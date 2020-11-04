Программу «Маугли» из детсада Павловского Посада могут сделать федеральной

Эта программа включает в себя специальную методику гимнастики, которую создал «СпортИнтерЦентр» Александр Петров.

По словам Соковикова, программой заинтересовались, потому что в учреждениях, где ею занимаются, освобожден совсем маленький процент детей. Обычный показатель — это 1,7% учащихся. При программе «Маугли» — всего 0,17%.

«Эта программа должна получить лицензию Министерства просвещения, и в этом случае можно будет привлекать на ее реализацию федеральные деньги и тиражировать по всей территории Российской Федерации, показать свои возможности», — рассказал Соковиков.

Сам Петров рассказал, что программа существует 10 лет в Павловском Посаде. Среди местных жителей она очень популярная: многие родители просят ввести ее во всех школах.

Соковиков добавил, что программа показывает поразительные результаты. Год назад на соревновании среди детей трех-шести лет 10 участников смогли отжаться более 175 раз.