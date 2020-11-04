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    04 ноября 2020, 11:02

    Программу «Маугли» из детсада Павловского Посада могут сделать федеральной

    Дарья Морозова

    Программа «Маугли» из детского сада Павловского Посада может стать федеральной. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на главу городского округа Олега Соковикова.
    Программу «Маугли» из детсада Павловского Посада могут сделать федеральной

    Эта программа включает в себя специальную методику гимнастики, которую создал «СпортИнтерЦентр» Александр Петров.

    По словам Соковикова, программой заинтересовались, потому что в учреждениях, где ею занимаются, освобожден совсем маленький процент детей. Обычный показатель — это 1,7% учащихся. При программе «Маугли» — всего 0,17%.

    «Эта программа должна получить лицензию Министерства просвещения, и в этом случае можно будет привлекать на ее реализацию федеральные деньги и тиражировать по всей территории Российской Федерации, показать свои возможности», — рассказал Соковиков.

    Сам Петров рассказал, что программа существует 10 лет в Павловском Посаде. Среди местных жителей она очень популярная: многие родители просят ввести ее во всех школах.

    Соковиков добавил, что программа показывает поразительные результаты. Год назад на соревновании среди детей трех-шести лет 10 участников смогли отжаться более 175 раз.