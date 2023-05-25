Подмосковье 25 мая 2023, 13:57 Программу для предпринимателей «Экспортный Форсаж» завершили еще 18 компаний Подмосковья Мининвест

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Еще 18 подмосковных компаний успешно защитили проекты программы «Экспортный Форсаж». Предприниматели седьмого потока проходили обучение в течение двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа позволила представителям МСП получить теоретические навыки, необходимые для развития экспортной деятельности. Под руководством экспертов выпускники смогли создать свои проекты по выходу на иностранный рынок и успешно их защитить.

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Отмечается, что участие в «Экспортном Форсаже» бесплатное. К новому потоку, стартовавшему на днях, присоединились 17 компаний Московской области. Они завершат обучение 18 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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