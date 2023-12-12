Подмосковье 12 декабря 2023, 12:53 Программу для поиска уязвимостей регионального портала госуслуг запустили в Подмосковье Unsplash

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Первую программу для оценки защищенности регионального портала госуслуг запустили в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, IT и связи Московской области.

«Регпортал — одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Ежемесячно его посещают более трех миллионов человек. РПГУ безопасен для передачи сведений и соответствует требованиям защиты информации, однако за последние два года значительно увеличилось число кибератак на цифровые госсервисы. Поэтому мы запускаем программу для исследования возможных уязвимостей», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Публичная программа позволит разработчикам найти и устранить ошибки системы, а также сделать систему еще более безопасной. Принять участие в тестировании могут совершеннолетние граждане России, которые зарегистрированы на платформе Standoff 365 Bug Bounty. За найденные баги участники смогут получить вознаграждение до 150 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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