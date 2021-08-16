Программу благоустройства завершат в Подмосковье до 1 октября

Летом в Подмосковье полным ходом шло благоустройство населенных пунктов. Все работы по этому направлению должны быть закончены до 1 октября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами.

«Лето — время активного благоустройства. Тема, которая обращает на себя внимание, — состояние пешеходных дорожек, тротуаров, асфальта во дворах. У нас, как вы знаете, запланирован большой объем работ в этом направлении. Важно закончить его до 1 октября», — заявил он.

Воробьев, говоря о благоустройстве, упомянул и проект «Народные тропы». По его словам, около тысячи из них прошли голосование. Работы по этой теме также должны быть завершены до 1 октября этого года.

«Особый акцент хочу сделать на благоустройстве Звенигорода. Мы встречались и с подрядчиком, и с главой на прошлой неделе», — отметил губернатор.

Пешеходные дорожки в этом году также обустроят в Одинцове, поселке Санатория имени Герцена, в деревне Кобяково.

Программа «Народные тропы» работает в Московской области с 2021 года. В регионе обустраивают дорожки во дворах и маршруты, проложенные жителями.