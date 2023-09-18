Подмосковье 18 сентября 2023, 10:13 Программу аренды новых квартир с последующим выкупом запустили в Подмосковье Министерство жилищной политики Московской области

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Группа компаний «Самолет» запустила в Подмосковье новый сервис «И живи-ка». Он позволяет сразу въехать в новую квартиру от застройщика и выплачивать арендную плату в качестве первого взноса на ипотеку.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что участник программы может заехать в квартиру сразу после предварительного одобрения ипотеки. Ежемесячный платеж за жилье учитывается как часть первоначального взноса. Как только сумма платежей покроет первый взнос, жилец сможет оформить ипотеку и стать собственником квартиры.

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Что важно, по условиям программы стоимость квартиры фиксируется и не повышается. Во время аренды будущий собственник уже может делать ремонт и менять готовую отделку.

Сейчас в программу входят ЖК «Пригород лесное», «Томилино Парк» и «Мытищи Парк». До конца года к выбору станут доступны еще 12 жилых комплексов.

Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.