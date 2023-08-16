Подмосковье 16 августа 2023, 15:38 Программисты из Химок стали победителями всероссийского конкурса «Кибердром» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Команда сотрудников машиностроительного конструкторского бюро «Факел» в Химках заняла 1-е место во всероссийском турнире «Кибердром». Они выиграли путевку на Международный авиационно-космический салон.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участниками конкурса стали более пяти тысяч специалистов из 85 регионов страны. Химкинскую команду представляли спортсмены, юнармейцы, студенты и молодые специалисты. Капитан команды Даниил Стеблецов показал в финале конкурса зрелищное световое шоу. Беспилотники выстраивались в геометрические фигуры в последовательности, которую задал программист.

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«Каждое задание представляло собой интересный и сложный вызов, который требовал от нас не только технических навыков, но и логического мышления и творческого подхода. Это незабываемый опыт, который мы будем рекомендовать другим энтузиастам этой сферы», — рассказал Даниил.

Финалисты побывали на аэродроме Алферьево. Там молодые программисты ознакомились с современными российскими беспилотниками, увидели показательные акробатические полеты и поучаствовали в тематических мастер-классах.

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