Коронавирус онлайн. Программист из Подмосковья создал карту распространения эпидемии

Уроженец Московской области создал онлайн-карту распространения коронавируса. Сайт работает в автономном режиме и позволяет узнать свежие данные об эпидемии.

Свою комнату программист Александр Комаров превратил практически в аналитический центр, ведь сюда теперь стекаются все данные по динамике нового вируса. Он создал онлайн-карту распространения коронавируса. На экране меняется цвет — значит в мире зафиксирован новый заболевший.

«Мы можем на этой карте увеличивать и уменьшать масштаб, можно также менять по дням. То есть, например, если мы переключим на неделю назад, мы увидим картину недельной давности. Видим: Россия еще не заражена, и у Китая плотность заражения была другой», — рассказал программист Александр Комаров.

Источник фото: телеканал «360»

Статистику можно разделить по районам, датам и вообще, как угодно. Для тех, кто не любит углубляться в цифры, на сайте есть понятные графики. Информация берется из официальных китайских источников, и там указывается даже, как именно тот или иной человек заразился коронавирусом. Но изучать для этого китайский Александру не пришлось: хватило самого универсального на данный момент языка — языка программирования.

«Как программисту мне неважно, что на сайте иероглифы. Достаточно просто залезть в код страницы через свой скрипт на языке программирования. И там мне, по сути, нужны только цифры, айдишники и различные переменные», — объяснил Александр.

Источник фото: телеканал «360»

Сам автор еще интереснее, чем его разработка. Его любимый инструмент — это клавиши. Благодаря одним он переехал работать в Люксембург, а благодаря другим заполняет минуты отдыха музыкой.

Привычка заполнять свое свободное время делами у Александра с детства. Сейчас ему 30 лет. Три года назад программист начал заниматься фигурным катанием и уже освоил пару вращений. Секрет его прост — не бояться ничего нового и делать все по строгому плану.

«Я стараюсь просто все планировать. Каждый день распланирован по минутам. Если все расписать грамотно, то можно многое успеть», — подчеркнул программист.

Источник фото: телеканал «360»

А вот быть родителем гения сложнее. Сын живет в Люксембурге, а если и приезжает домой, то сразу уходит в дела. Следить за всем этим родителям Александра чаще всего приходится со стороны. С печалью, но и с гордостью.

«Как же не скучать. Ждешь — а он исчез: то коньки, то встреча с друзьями, то по работе», — сказал Виталий Комаров, отец Александра.

Источник фото: телеканал «360»

До отъезда в Люксембург у Александра есть еще пара дней, а сайт уже работает в автономном режиме. И возможно, в плотном графике разработчика, музыканта и фигуриста появится свободное время. Его он как раз и собирается потратить полностью на родных.