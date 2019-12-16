Программа «Светлый город» в Озерах на этот год завершена. Гулять вечером стало безопасно

В Озерах завершили выполнение программы «Светлый город». Шесть улиц муниципалитета получили энергоэффективное уличное освещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Озеры были включены в программу «Светлый город» в этом году впервые. «Мы стараемся сделать наш округ более светлым и комфортным. Понимаю, что жителей волнует вопрос освещения, поступает много обращений, поэтому мы будем и дальше работать в этом направлении и включать улицы в программу „Светлый город“», — пообещала глава муниципалитета Алла Черкасова.

Процесс требует разработки проекта, прохождения экспертизы и проведения конкурсных процедур, ведь в соответствии с требованиями просто так повесить фонарь там, где захочется, нельзя. В процесс устройства уличного освещения свой вклад вносят жители: самые активные и неравнодушные приняли участие в народном голосовании на портале «Добродел» и определили места, где в первую очередь и была реализована программа в 2019 году.

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В список по устройству электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в Озерах включили улицы Островского, Горького и Весеннюю в Озерах, а также частично дворовые территории и участок дороги вблизи дома № 41 в поселке центральной усадьбы совхоза Озеры, улицу Заречную в селе Редькино, улицу Кооперативную в селе Горы и улицу Крайняя в селе Бояркино.

Местная жительница Татьяна Старостина сказала, что жители очень ждали решения проблемы по освещению улиц в совхозе Озеры. «Вечерами ходить было затруднительно. В зимнее время, когда рано темнеет, да и утром темно, переживали за детей, которые возвращаются с секций и дополнительных занятий. Теперь живем, как в большом городе!» — поделилась Татьяна Старостина.

Спокойно гулять теперь можно и по улице Весенняя, которая находится в частном секторе рядом с лесополосой. Решить вопрос с освещением помогла активность при голосовании на портале «Добродел».

Пенсионер Александр Прошин живет в многоквартирном доме и вечерами выходит на прогулку в лес. «Нормальное освещение здесь было необходимо — людей много и гуляет, и живет здесь, а как вечер, то все погружалось во тьму! Теперь вечерние прогулки стали более привлекательными и безопасными», — отметил Александр Прошин.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Руководство городского округа пояснило, что это только первый шаг на длинном пути к по-настоящему «Светлому городу». «В следующем году мы вновь планируем принять участие в программе освещения улиц. Ведь таким образом мы сможем решить многие проблемы благоустройства наших населенных пунктов. Программа губернатора „Светлый город“ — отличный помощник в развитии и улучшении жизни в нашем округе», — сделала акцент глава Озер Алла Черкасова.

Какие улицы необходимо осветить, вновь решат жители. Чтобы нужный адрес попал в «Сбор предложений по строительству линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки» на 2020 год, необходимо будет проголосовать на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно в весенне-летний период. Адреса, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в план работ.

С 2017 года в Подмосковье по инициативе губернатора региона реализуется программа «Светлый город». Ее основная задача — убрать недоосвещенные места на территории области, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Программа включает и создание архитектурной подсветки, и освещение мест массового отдыха людей, замену уличных светильников и создание новых световых объектов.