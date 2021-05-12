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    12 мая 2021, 17:19

    Программа «Социальное проектирование» стартует для школьников Подмосковья 31 мая

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Интенсивная образовательная программа «Социальное проектирование» пройдет для школьников Подмосковья с 31 мая по 6 июня. В ней бесплатно могут принять участие учащиеся 8-10-х классов, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Подать заявку можно до 14 мая, уточнила министр. В конкурсном отборе будут учитываться индивидуальные достижения по социальному проектированию, а также оценка за мотивационное эссе.

    Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в социальном проектировании. В рамках программы ребятам будет предложен набор кейсов для проведения собственного исследования. Для обучающихся будут организованы лекции, мастер-классы по теме публичных выступлений, дискуссии и дебаты

    Ирина Каклюгинаминистр образования Подмосковья.

    Профильную программу проводит региональный образовательный центр «Взлет».

    Ранее стало известно, что более 180 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской школьной олимпиады.