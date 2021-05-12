Программа «Социальное проектирование» стартует для школьников Подмосковья 31 мая
Интенсивная образовательная программа «Социальное проектирование» пройдет для школьников Подмосковья с 31 мая по 6 июня. В ней бесплатно могут принять участие учащиеся 8-10-х классов, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Подать заявку можно до 14 мая, уточнила министр. В конкурсном отборе будут учитываться индивидуальные достижения по социальному проектированию, а также оценка за мотивационное эссе.
Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в социальном проектировании. В рамках программы ребятам будет предложен набор кейсов для проведения собственного исследования. Для обучающихся будут организованы лекции, мастер-классы по теме публичных выступлений, дискуссии и дебаты
Профильную программу проводит региональный образовательный центр «Взлет».
Ранее стало известно, что более 180 подмосковных школьников стали призерами Всероссийской школьной олимпиады.