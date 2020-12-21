Программа «Семейная ипотека» продлится в Подмосковье до 2022 года

Жители Подмосковья смогут купить жилье по программе «Семейная ипотека» до 2022 года включительно. Это позволит сэкономить гражданам около 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что программа «Семейной ипотеки» позволяет уменьшить процентную ставку на три пункта. Воспользоваться такой возможностью могут семьи, где родился первенец.

«В июне мы начали принимать заявки. Примерно 370 семей обратились, а самые первые уже получили ипотеку. Уверен, что сэкономить порядка 1,5 миллиона рублей на процентах ни одна семья не откажется. Программа будет действовать до 2022 года включительно», — привело слова Воробьева РИА «Новости».

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье продолжают действовать и региональные ипотечные программы. В качестве примера он привел «Социальную ипотеку», которую могут взять врачи, педагоги, тренеры и другие представители востребованных профессий.

«В Подмосковье каждая вторая квартира в новостройках покупается в ипотеку. Для многих семей это единственная возможность приобрести собственное жилье. Огромное подспорье оказала президентская программа льготной ипотеки», — рассказал глава региона.

Воробьев добавил, что область оказалась в тройке лидеров по числу заключенных сделок. Их количество превысило 21 тысячу.