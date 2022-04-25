Программа реновации началась в Ленинском округе Подмосковья

Реновация стартовала в Ленинском городском округе. В программу включили девять многоквартирных домов — перемены коснутся 252 жителей. Это территории вблизи деревень Горки, Калиновка и Белеутово.

Жильцов безнадежно устаревших домов ждут перемены — они получат новые квартиры.

Ленинский стал четвертым городским округом Подмосковья, в котором началась реновация. Ранее она стартовала в Мытищах, Балашихе, Раменском, а вскоре придет в Красногорск.

Что будет в Ленинском округе?

В программу реновации в Ленинском округе включили дома №№5А и 28 на Лесной улице, №№8А, 11, 12 на Текстильной улице, № 10 на Центральной улице в поселке Володарского, № 24/2 на Павловской улице, №№1 и 2 на станции Калинина.

На смену аварийным домам придут современные. Их возведут с учетом новейших технологий.

В подъездах не будет мусоропроводов — источников зловония, а дворы освободят от машин. Обустроят площадки для колясок и велосипедов. Сделают все удобства для инвалидов.

Все квартиры будут с отделкой комфорт-класса, с санузлами и кухнями с сантехникой.

По проекту реновации жильцы получат не только квартиры, но и удобную инфраструктуру поблизости. В Ленинском округе это четыре школы на 4450 мест, семь детских садов, поликлиника, парковки и торговые площадки.

Ранее в Московской области появилась новая мера поддержки переселенцев из аварийного жилья — денежный сертификат. Теперь людям не придется ждать, когда расселят их дом.

Вместо этого по решению губернатора Андрея Воробьева они могут получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.