Программа развития экотуризма может появиться в Подмосковье

Экотуризм — одно из перспективных направлений для сферы путешествий в Подмосковье. Чтобы развивать его, в регионе запланировали создать специальную программу. Это отметил представитель Мособлдумы в Совфеде Александр Двойных.

По его словам, представители Палаты молодых законодателей могут помочь в разработке такой программы.

В Московской области экологический туризм — это один из перспективных видов индустрии путешествий, но пока еще малоразвитый Александр Двойных.

При этом запрос на экотуризм, по словам сенатора, высокий — речь идет о кемпингах, глэмпингах, обустроенных стоянках для автокемпинга.

«Правовая база в этом направлении туристической отрасли, безусловно, устарела и не отвечает современным запросам, — отметил Двойных.

Экотуризм планируют развивать с учетом особо охраняемых природных территорий. Таких в регионе 261. Это природные заказники, памятники природы, прибрежные рекреационные зоны и не только.

Глэмпинг — отдых на природе, но с удобствами гостиничного уровня в небольших домиках. Ранее в Мособлдуме сообщили, что Подмосковье сделает акцент на развитии такого туризма.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, для глэмпингов, кемпингов и гостиниц в регионе разработают единые современные стандарты.