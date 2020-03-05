Программу профилактики кариеса запустили в 4 округах Подмосковья. Скоро она появится еще в трех

Областная программа профилактики кариеса дала первые результаты. В округах, в которых запустили программу, количество детей с кариесом сократилось на 10%.

Программу профилактики кариеса запустили уже в четырех округах Подмосковья: Химки, Королев, Красногорск и Домодедово. Их выбрали потому, что количество фтора в местной воде превышает норму в два раза. А ведь именно он — основная причина кариеса и проблем с зубами.

Профилактика заключается в специальной чистке полости рта и нанесении защитного геля.

Программа уже показывает эффективность. Год назад болезнь нашли у 73% детей. А сейчас малышей с кариесом стало на 10% меньше. Об этом и не только говорили на первом съезде детских стоматологов Московской области.

«Профессиональный уровень оказывать пациентам высококвалифицированную помощь. А так как большинство пациентов — дети, это становится еще важнее, ведь дети это наше с вами будущее», — отметила Марина Сойхер, стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук.

Программу профилактики планируют запустить еще в трех городских округах. В скором времени жители Орехово-Зуева, Одинцова и Наро-Фоминска также откроют для себя новый способ защитить здоровье семьи.