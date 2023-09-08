08 сентября 2023, 11:39
Программа повышения квалификации в сфере капремонта начнется в филиале МГИМО в Одинцове
Программа повышения квалификации «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» стартует 23 сентября на базе филиала МГИМО в Одинцове. Занятия проведут на кафедре МинЖКХ Подмосковья.
Курс ориентирован на руководителей органов исполнительной власти, курирующих вопросы капитального ремонта МКД.
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Обучение будет очным. Участники узнают тонкости правового регулирования в сфере капитального ремонта, о роли органов государственного жилищного надзора, разрешении споров и многом другом.
Более подробная информация о программе и регистрация возможна по ссылке.
Крупнейшую в России программу капитального ремонта жилых домов реализуют в Подмосковье. Еще около 4,8 тысячи многоквартирных домов обновят за три года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
ЖКХ
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