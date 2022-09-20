Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров | 360°

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Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров

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В Подмосковье продолжается активная работа по реализации программы «Подмосковные 10 гектаров». Только за последнее время успели поступить заявки на общую площадь почти в 800 гектаров, это примерно 74% всей площади запланированного проекта.

«В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поступило уже 19 заявок на общую площадь 793 гектара, это 74% всех площадей проекта», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Как добавил Георгий Филимонов, уже успели заключить 3 договоров безвозмездного пользования, которые предполагают площадь в 566 гектаров. Из них сразу семь земельных участков успели ввести в сельскохозяйственный оборот.

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Программа под названием «Подмосковные 10 гектаров» призвана обеспечить фермеров дополнительными земельными участками, повысить количество производимой фермерской продукции и число рабочих мест в крестьянских хозяйствах. Кроме того, при ее помощи получается ввести в оборот те земли, которые ранее не задействовались для сельского хозяйства. Сейчас в проекте «Подмосковные 10 гектаров» участвуют городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды.

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