Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Программа "Подмосковные 10 гектаров" заинтересовала еще 19 фермеров

Читать 360tv в

В Подмосковье продолжается активная работа по реализации программы «Подмосковные 10 гектаров». Только за последнее время успели поступить заявки на общую площадь почти в 800 гектаров, это примерно 74% всей площади запланированного проекта.

«В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поступило уже 19 заявок на общую площадь 793 гектара, это 74% всех площадей проекта», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Как добавил Георгий Филимонов, уже успели заключить 3 договоров безвозмездного пользования, которые предполагают площадь в 566 гектаров. Из них сразу семь земельных участков успели ввести в сельскохозяйственный оборот.

Реклама

Программа под названием «Подмосковные 10 гектаров» призвана обеспечить фермеров дополнительными земельными участками, повысить количество производимой фермерской продукции и число рабочих мест в крестьянских хозяйствах. Кроме того, при ее помощи получается ввести в оборот те земли, которые ранее не задействовались для сельского хозяйства. Сейчас в проекте «Подмосковные 10 гектаров» участвуют городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды.

0 0 0 0 0 0