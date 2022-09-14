Программа подготовки специалистов агротуризма пройдет в Подмосковье | 360°

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Программа подготовки специалистов агротуризма пройдет в Подмосковье

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Программа профессиональной переподготовки «Сельский и агротуризм» стартует в Подмосковье 15 сентября. Эксперты области поделятся опытом в ведении сельского хозяйства с авторами лучших бизнес-проектов. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

«Проект включает два модуля: учебную программу длительностью 252 часа и работу консультационного „Центра наставничества“ на базе Московского крестьянского союза», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.

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Участников выбрали на основе конкурса. Из 49 заявок было отобрано 20 лучших бизнес-проектов. Их авторы пройдут обучение и получат дипломы государственного образца.

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Программа включит в себя теоретические занятия и практику на лучших фермах Подмосковья. Наставниками студентов станут самые успешные аграрии региона.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. Предприниматели смогут компенсировать до 50% затрат.

Сельское хозяйство

Поддержка предпринимателей в Московской области

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