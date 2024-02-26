26 февраля 2024, 17:11
Программа подготовки кадров для медиа пройдет в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске
Программа подготовки кадров для медиа пройдет в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске. Отбор на новый поток о создании стратегических продуктов начнется в марте.
Участники программы узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и контента, развитии личного бренда в медиа и многое другое.
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Образовательный поток «Стратегические коммуникации» направлен на подготовку творческих и управленческих кадров для создания медиапродуктов, которые помогут задать людям ценностные и нравственные стандарты. Отбор него начнется 4 марта. К участию пригласили продюсеров, сценаристов, режиссеров и руководителей медиапроектов. Обучение начнется летом этого года.
Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.
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Солнечногорск
Образование
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