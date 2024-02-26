Подмосковье 26 февраля 2024, 17:11 Программа подготовки кадров для медиа пройдет в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске Unsplash

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Программа подготовки кадров для медиа пройдет в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске. Отбор на новый поток о создании стратегических продуктов начнется в марте.

Участники программы узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и контента, развитии личного бренда в медиа и многое другое.

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Образовательный поток «Стратегические коммуникации» направлен на подготовку творческих и управленческих кадров для создания медиапродуктов, которые помогут задать людям ценностные и нравственные стандарты. Отбор него начнется 4 марта. К участию пригласили продюсеров, сценаристов, режиссеров и руководителей медиапроектов. Обучение начнется летом этого года.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

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