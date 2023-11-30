Подмосковье 30 ноября 2023, 17:41 Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым Подмосковья Фото: unsplash.com

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С 28 ноября самозанятые Подмосковья могут воспользоваться программой от Минэкономразвития и VK. Также инициатива коснется ИП и юрлиц.

Бизнесменам региона предложили воспользоваться площадкой «VK Реклама». Для этого нужно обратиться в центры «Мой бизнес» до 30 апреля 2024 года включительно, активировать спецкупон и внести на свой счет на платформе соцсети любую сумму от 500 рублей до 10 тысяч рублей. После этого сумма удвоится. Заявку можно оставить по ссылке.

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«VK стала одной из первых компаний, которая запустила вместе с нами партнерские программы. В предыдущей программе приняли участие более 10 тысяч предпринимателей», — заявила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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