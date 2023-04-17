Подмосковье 17 апреля 2023, 12:37 Программа по модернизации ЖКХ в Подмосковье улучшит жизнь еще 3,2 миллиона человек Пресс-служба губернатора Московской области

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Программа модернизации системы ЖКХ в Московской области позволит улучшить качество жизни 3,2 миллиона человек. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин на совещании с главой региона Андреем Воробьевым.

«Те проблемы, которые эта зима показала, говорят о том, насколько востребованы сегодня комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры. Такая программа поддержана президентом и реализуется в России. Самый большой ее объем — в Московской области», — подчеркнул Хромушин.

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Он добавил, что если за предыдущие пять лет в Подмосковье заменили порядка 160 километров сетей, то утвержденная программа позволит увеличить объем ремонта в 7,6 раза. По ней планируется привести в порядок и заменить 1,2 тысячи километров сетей. Это будет самая масштабная в истории региона программа по модернизации инфраструктуры. В 2023 году на ее реализацию направят 79,2 миллиарда рублей, из них 42,1 миллиарда (53%) — по государственной программе, 25,4 миллиарда — по инвестиционной, еще 11,7 миллиарда — по производственной программе.

Вице-губернатор отметил, что работа на котельных и водозаборных узлах продолжается, но в следующие пять лет, а в основном в следующие два года, основной акцент сделают на ремонте самых проблемных и изношенных сетей.

«Порядка 320 миллиардов рублей собрано на реализацию программы. Она улучшит качество жизни 3,2 миллиона человек. Самое главное — она консолидирует в себя ряд мероприятий», — подытожил Хромушин.