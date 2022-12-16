Подмосковье 16 декабря 2022, 22:12 Программа модернизации превратила 13 библиотек Подмосковья в современные центры Модельные библиотеки придут на смену обычным в четырех муниципалитетах Подмосковья в 2023

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Старые библиотеки Московской области превращают в современные центры в рамках федеральной программы создания модельных библиотек. Благодаря уже проведенной работе 13 учреждений Подмосковья уже преобразились. Об этом «360» рассказала директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.

«Модельная библиотека — это новое современное учреждение. Есть целая программа, которая финансируется федеральными субсидиями на ремонт и преобразование», — пояснила она.

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Замышляйченко подчеркнула, что из федерального бюджета для проведения этих работ выделили 85 миллионов рублей, еще столько же предоставили муниципалитеты. В результате в Подмосковье появились 13 модельных библиотек.

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«Эта программа продолжается. В следующем году у нас преобразуют библиотеки в Королеве, городских округах Щелково, Электросталь и Ленинском городском округе», — подытожила Замышляйченко.

Библиотечная сеть Московской области — одна из самых крупных в России. Всего в регионе работают 924 учреждения, где можно взять книги для прочтения. Ежедневно услугами подмосковных библиотек пользуются более 44 тысяч человек. Но привлекает туда людей не только возможность ознакомиться с литературой, а также лекции, концерты и различные