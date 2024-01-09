Подмосковье 09 января 2024, 13:30 Губернатор Подмосковья рассказал о необходимости новой программы модернизации электроснабжения Минэнерго

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Городским округам Подмосковья необходима специальная программа по модернизации электроснабжения, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Особенно там, где находится большое количество СНТ с постоянными жителями.

Часто жалобы по электроснабжению, отметил Андрей Воробьев, поступают, например, из Подольска, Чехова, Серебряных Прудов, Воскресенска.

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«Поэтому прошу „Мособлэнерго“ привлечь „Россети“ к отдельному мероприятию, связанному с анализом. Вы знаете, что Московский регион в этом году преодолел пики потребления электроэнергии. Огромное количество людей, особенно в праздники, живут в СНТ Подмосковья. Нам нужна специальная программа модернизации соответствия электроснабжения в наших муниципалитетах», — сообщил губернатор.

На днях команда «Россетей» провела восстановительные работы в деревнях Павлово-Посадского округа. Причиной отключения света стало повреждение кабельной линии из-за перегрузки.

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