Программа льготного страхования дач заработала в Подмосковье

Специальная страховая программа для владельцев загородных участков «Дачная амнистия» стартовала в Подмосковье 1 августа. Акция позволит собственникам сэкономить 20% на цене полиса.

Специальную программу страхования «Дачная амнистия» запустило областное БТИ совместно с компанией «Ингосстрах» и Министерством имущественных отношений Московской области. Жители смогут с выгодой 20% застраховать садовый дом, дачу или другие постройки на участке, поставленные на кадастровый учет в 2022 году.

«Сотрудники Московского областного БТИ в течение месяца проходили обучение и получили все необходимые для работы по данной программе компетенции. Для нас это большая и важная работа, которую мы будем выполнять на высшем уровне», — подчеркнула генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

Страховка защитит хозяев, если с имуществом что-то случится. Выплата покроет ущерб от пожара, взрыва, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, от механических повреждений и других случаев. Даже если непотушенный окурок случайно перелетит через забор от соседа, также сработает страховка.

Программа распространяется и на ряд специфических рисков. Они страхуются за дополнительную плату, но зато обеспечивают защиту имущества практически на все случаи жизни.

Дачники самостоятельно выбирают страховое покрытие для объектов недвижимости, отталкиваясь от своих интересов и нужд. Стоимость страхования в рамках программы «Дачная амнистия» на садовые дома, дачи и иные постройки рассчитывается индивидуально и зависит от технических характеристик объектов недвижимости.

Застраховать имущество по программе «Дачная амнистия» можно только у сотрудников Московского областного БТИ. После заявки кадастровый инженер приедет по адресу клиента и осмотрит недвижимость. Если объект поставлен на кадастровый учет в 2022 году, специалисты МОБТИ подготовят документы для страхования. Если недвижимое имущество не зарегистрировано, дачнику помогут собрать документы для официальной регистрации. Когда все процедуры будут проведены, клиент получит на руки страховой полис «Ингосстрах».

Дополнительную информацию об условиях действия программы страхования «Дачная амнистия» можно получить по телефону горячей линии 8 (498) 568-88-88 или на сайте МОБТИ.