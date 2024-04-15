15 апреля 2024, 18:41
Программа «Игры народов России» прошла в парке Мира в Мытищах
В парке Мира в Мытищах состоялась культурная программа «Игры народов России». Для гостей мероприятия в парке организовали разнообразные локации.
Организаторы подготовили яркую концертную программу, спектакль, а также традиционные игры. На площадке возле амфитеатра гостей встречали три богатыря с картины Виктора Васнецова.
Реклама
В программе мероприятий мытищенцев ждали хороводы, мастер-классы, песни и народные танцы.
«„Игры народов России“ стали настоящим путешествием в историю и культуру нашей страны. Мероприятие не только оставило незабываемые впечатления у гостей, но и напомнило о важности бережного отношения к наследию предков», — прокомментировала в своем Telegram-канале глава округа Юлия Купецкая.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Парки
Реклама
Реклама