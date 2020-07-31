Программа газификации Подмосковья будет продолжена и после 2025 года

По поручению губернатора Московской области в программу будут включены мероприятия по газификации более 300 населенных пунктов, соответствующих критериям: численность постоянно зарегистрированных граждан от 30 человек и предельная стоимость капитальных вложений на одного человека — не более 250 тысяч рублей.

«Программа газификации изменяется ежегодно, в зависимости от нужд населения Подмосковья, поскольку меняется численность постоянно зарегистрированных жителей населенных пунктов и соответственно потребность в газе. До конца текущего года мы планируем сдать в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья. По поручению губернатора, газификация Подмосковья продолжится и после 2025 года, пока регион не будет газифицирован на 100%», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Проект станет возможным за счет поэтапного прироста специальной надбавки на транспортировку газа с 25 до 35%. По этому вопросу уже были проведены совещания в режиме ВКС с участием АО «Мособлгаз».

Подмосковным правительством в этом году было принято решение о снижении критерия численности жителей для включения малочисленных населенных пунктов в программу газификации со 100 до 30 человек. Благодаря этому тысячи жителей малочисленных деревень Московской области смогут подключить свои дома к газу уже в ближайшее время.

Губернаторская программа «Развитие газификации Московской области до 2025 года» реализуется с 2004 года. За последние 5 лет в регионе было построено свыше 1700 километров новых газораспределительных сетей, подключено более 340 населенных пунктов, свыше 115 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.