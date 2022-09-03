Подмосковье 03 сентября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber Программу «Доброе кафе» запустят в школах Одинцова «360»

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Комбинат питания «Доброе кафе» начнет готовить для школьных столовых в Одинцове. Раньше этим занимались коммерческие операторы. Теперь еду ученикам будут привозить прямо с комбината.

Председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская указала на плюсы нововведения.

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«Раньше организации выигрывали тендер и у них была задача больше заработать. А здесь мы надеемся, что во главе угла будут стоять качество и здоровое питание для наших детей», — подчеркнула она.

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Весь пошлый учебный год дети, родители и представители администрации округа дегустировали еду в школьных столовых.

Сначала отзывы не всегда были положительные, поэтому в питание внесли корректировки. Например, многодетная мама Наталья Раду рассказала, что ее дети жаловались на большое количество рыбы и каш в меню.

Собственное производство позволит не только контролировать качество еды, но и регулировать меню под предпочтения детей. Столовые теперь останутся в прошлом. На смену им придут современные кафе.

«Мы будем разрабатывать концепцию ухода от пищеблоков и столовых в сторону кафе. Мы хотим быть настроенными на то и доводим до персонала, что каждый школьник для нас — гость», — рассказала генеральный директор комбината питания «Доброе кафе» Ирина Благовещенская.

Представители комбината презентуют концепцию «Доброго кафе» по школам округа и ответят родителям на все волнующие их вопросы.

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