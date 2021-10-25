Программа для ученых и предпринимателей стартовала в ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» стартовала интенсивная программа SkLab для студентов, молодых ученых и предпринимателей Подмосковья. Об этом сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Организаторами интенсива выступили Агентство инвестразвития Московской области, фонд «Сколково» и ОЭЗ «Дубна» при поддержке Мининвестиций Подмосковья.

«Особенность этой программы в том, что молодые ученые и предприниматели смогут не только встретиться на одной площадке и обсудить идеи, но и найти единомышленников и собрать команду для их реализации. На протяжении пяти дней участников ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы, практикумы и деловые игры», — сказала Екатерина Зиновьева.

В первый день интенсива для участников были организованы деловая игра «Технологии» и мастер-класс «Целевая аудитория, рынок и сегментация». Программа SkLab будет длиться пять дней — три дня очно и два в онлайн-режиме.

По окончании курса участникам вручат сертификаты от правительства Московской области, фонда «Сколково» и ОЭЗ «Дубна».