Подмосковье 26 апреля 2023, 17:08 Программа для учащихся с ОВЗ появилась в детской школе искусств в Химках

Читать 360tv в

Педагоги детской школы искусств на улице Чапаева в Химках создали программу для учащихся с ОВЗ. Дети с инвалидностью будут заниматься лепкой, музыкой и рисованием.

Инклюзивная программа в школе искусств стала первой в Подмосковье. Окунуться в процесс творчества могут дети как с физическими, так и с психическими нарушениями. Миссия новой программы — помочь детям с ОВЗ сделать первые шаги к будущей профессии. Запрос создать специальный класс пришел от самих жителей.

Реклама

«В прошлом году по инициативе одной девочки с ограниченными возможностями здоровья и с поддержкой Ксении Мишоновой (Уполномоченный по правам ребенка в Московской области — прим. ред.) была устроена выставка в городе, там мы утвердились в своих планах открыть такой класс», — рассказала местный депутат и директор школы искусств Инна Монастырская.

Родители признаются, что занятия в школе искусств для их детей — это увлекательная игра, в ходе которой можно развить навыки мелкой моторики, воображения и командной работы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».