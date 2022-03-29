Программа детского кешбэка стартует в Подмосковье в ночь на 31 марта

Программу детского кешбэка запустят в Московской области в ночь на 31 марта. С ее помощью родители смогут отправлять детей на отдых в детский лагерь по льготной цене с 1 мая и на протяжении всего лета.

Возврат за путевку в лагерь составит 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на банковскую карту «Мир» в течение пяти дней.

Программа детского кешбэка не имеет ограничений по возрасту детей, как нет ограничений и по числу смен пребывания детей в лагере со скидкой.

Чтобы стать участником программы, нужно выбрать лагерь для ребенка в любом регионе России, который принимает участие в программе, и оплатить поездку картой «Мир».

В этом году в Московской области в летних оздоровительных лагерях отдохнут свыше 450 тысяч детей. Об этом ранее сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. На эти цели в бюджете Подмосковья предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе продолжает действовать возможность получить бесплатную путевку для детей льготных категорий. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку реализовать все запланированные программы по школам, детсадам и поликлиникам.