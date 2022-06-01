Программа бесплатных путешествий по России для школьников стартовала в Подмосковье

Школьники Подмосковья смогут вместе с родителями бесплатно отправиться в путешествие по России. Программа Ростуризма стартовала 1 июня, и первой к ней присоединилась Московская область. Уже сегодня ребята поехали в Сергиев Посад, а завтра увидят Дмитров.

Ростуризм совместно с Минфином России реализует пилотный проект популяризации туризма для школьников пятого — девятого классов в рамках соцзаказа в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В путешествие в этом году смогут поехать около 100 тысяч ребят. В Подмосковье в проекте примут участие более 20 тысяч детей из пятых и шестых классов, на организацию поездок направят около 102 миллионов рублей из федерального бюджета.

Для реализации этого проекта в регионе оперативно интегрировали информационные системы «Школьный портал», портал «Госуслуги Московской области» и систему «Региональный электронный бюджет». Родители могут пожать заявку на получение социального сертификата в личном кабинете «Госуслуг». Заявка автоматически направится в Министерство культуры и туризма Подмосковья. После подтверждения сертификата родители вместе с детьми могут выбрать направление поездки и подписать договор с туристическим оператором.

Программу в Московской области реализуют в несколько этапов. В первом из них, июньском, поучаствуют ученики 40 школ, занимающиеся по программе «Умные каникулы». В июле планируются индивидуальные туры, а в сентябре — как групповые, так и индивидуальные.

К проекту подключились 18 регионов России, в том числе Ленинградская, Курская. Белгородская области, республики Адыгея и Башкортостан, Ставропольский и Красноярский край.

Подробнее узнать о поездках можно в региональных органах власти в туристической сфере.