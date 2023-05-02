Подмосковье 02 мая 2023, 10:36 Проглотивших крючок от вешалки и насадку от шуруповерта детей спасли в Сергиевом Посаде

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В больницу в Сергиевом Посаде поступили два ребенка: двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Со слов родителей, дети проглотили насадку от шуруповерта и пластиковый крючок от вешалки. Обследования подтвердили наличие инородных тел в кишечниках пациентов, поэтому врачи приняли решение о госпитализации в хирургическое отделение.

«Как выяснилось, инородные предметы не задели жизненно важные органы. Под рентген-контролем мы следили за движением инородных тел, которые вышли естественным путем», — сообщил детский хирург Сергиево-Посадской больницы Игорь Лещишин.

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Сейчас ребята чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Отмечается, что это не первые пациенты, попавшие на лечение к Лещишину с проглоченными инородными предметами. Врач призывает родителей не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними. Если ребенок проглотил какой-то предмет, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы врачи успели извлечь инородное тело, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что ежедневно больницы Подмосковья посещают 200 тысяч человек. Для привлечения медиков в регион действуют различные льготы и меры поддержки.

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