Подмосковье 04 апреля 2024, 12:12 Проглотившему металлический шарик ребенку помогли в больнице Дубны Пресс-служба Минздрава МО

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Мальчик восьми лет попал в больницу Дубны после того, как случайно проглотил металлический шарик. Проведенное исследование подтвердило наличие инородного предмета в желудке ребенка.

«С помощью эндоскопа и гастроскопа под общим наркозом провели операцию без единого разреза, удалив инородное тело. Им оказался металлический шарик диаметром 1,5 сантиметра. Операция длилась около десяти минут и прошла успешно», — сказал главный врач Игорь Давронов.

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В прошлом году в Дубненской больнице было более 20 похожих случаев. Их желудков детей доставали монеты, заколки, шарики и мелкие детали конструктора. За все время работы у специалистов отделения скопилась уже целая коллекция извлеченных предметов.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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