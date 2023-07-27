Подмосковье 27 июля 2023, 14:41 Проглотившего зубную щетку, дверную ручку и дужки от очков мужчину спасли в Коломне Unsplash

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Мужчина 22 лет поступил в больницу Коломны с целым набором инородных предметов в желудке. Диагностика выявила, что пациент проглотил зубную щетку, пластиковую дверную ручку и две дужки от очков.

«Щетку и дверную ручку удалось извлечь без единого разреза — с помощью эндоскопа. Дужки очков расположились настолько неудачно, что достать их через пищевод не удалось. Из-за этого хирургам пришлось прибегнуть к вмешательству», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Владимир Кабаргин.

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Когда все предметы извлекли из желудка, мужчине полегчало. Сейчас он чувствует себя хорошо, но должен будет пройти психиатрическое лечение.

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